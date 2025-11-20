Меню
«Тревога на кончиках пальцев»: дочь больна, мужу плевать, мать орет в подушку – «самый тяжелый фильм года» вышел в прокат РФ

20 ноября 2025 18:07
«Тревога на кончиках пальцев»: дочь больна, мужу плевать, мать орет в подушку – «самый тяжелый фильм года» вышел в прокат РФ

Героиня Роуз Бирн сорвалась, и мало не покажется никому.

С сегодняшнего дня в российском прокате – фильм с дерзким названием, который в итоговых «подборках года» наверняка назовут самым обсуждаемым. Картина Мэри Бронштейн «Я бы тебя пнула, если бы могла» собрала 94% на Rotten Tomatoes, несмотря на то, насколько же некомфортной получилась эта история.

Это не очередное пафосное кино о «сложной судьбе молодой матери», а виртуозное погружение в пучину ежедневной тревоги.

«Тревога на кончиках пальцев»: дочь больна, мужу плевать, мать орет в подушку – «самый тяжелый фильм года» вышел в прокат РФ

Роуз Бирн, по единодушному мнению обозревателей, выдала свою лучшую роль. Ее Линда – терапевт, чья собственная жизнь рассыпается как карточный домик. Муж (Кристиан Слейтер) вечно на работе, дочь страдает от загадочной болезни, а в квартире внезапно обрушивается потолок, обнажая зияющую дыру.

Камера Кристофера Мессины неотступно следует за героиней, пытается наладить личный контакт и попутно нарушить личное пространство. Мы видим все через ее истощенное сознание – бегающие глаза, тихие срывы за бутылкой вина, истошные крики в подушку.

Гениальность режиссерского хода в том, что лицо дочери нам практически не показывают. Девочка существует за кадром – как вечно плачущий, требующий внимания голос, как воплощение материнского выгорания.

«Тревога на кончиках пальцев»: дочь больна, мужу плевать, мать орет в подушку – «самый тяжелый фильм года» вышел в прокат РФ

При всей камерности, здесь есть место и ироничным отдушинам. Неожиданно убедительно в драматическом амплуа выглядит комик Конор О’Брайен в роли коллеги-терапевта, а рэпер A$AP Rocky (!) появляется в роли обаятельного управляющего мотелем.

«Тревога на кончиках пальцев», «Все органично, жизненно, по-бытовому знакомо», «Самый тревожный фильм года», – такие отзывы можно встретить у зарубежных и российских критиков.

Ясно одно – после сеанса придется очень тяжело вздохнуть.

Ранее мы писали: Ричи и французы вас не обломают: три комедии на вечер выходного, которые еще никогда не подводили

Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
