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Третью жену Рязанова возненавидел каждый россиянин: причина убедительна

3 июня 2023 14:00
Третью жену Рязанова возненавидел каждый россиянин: причина убедительна

Она даже не объяснила мотивы своего поступка.

Творчество Эльдара Рязанова позволяло зрителям ненадолго забыть о проблемах и даже посмеяться над ними. Благодаря этому режиссер быстро стал всенародным любимцем. Но сердце и разум талантливого постановщика не полностью принадлежали кинематографу.

Он души не чаял в своей второй супруге Нине Скуйбиной. А когда любимая жена покинула этот мир, Рязанов оставил для себя место на кладбище рядом с ней. Но на его пути встретилась Эмма Абайдуллина.

Известная журналистка привлекала внимание вдовца, поскольку уже знала, как найти подход к убитому горем мужчине. Ее усилия увенчались успехом и вскоре она получила от режиссера предложение руки и сердца, что обеспечило ей безбедное будущее.

Третью жену Рязанова возненавидел каждый россиянин: причина убедительна

Однако, когда он скончался, возлюбленная решила не исполнять его последнюю волю. Постановщика похоронили отдельно от его бывшей жены. Это возмутило не только близких родственников Эльдара Александровича, но и широкую общественность. Публика возненавидела Абайдуллину, которая даже не объяснила мотивы своего поступка.

Фото: Globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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