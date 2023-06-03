Третью жену Рязанова возненавидел каждый россиянин: причина убедительна

Она даже не объяснила мотивы своего поступка.

Творчество Эльдара Рязанова позволяло зрителям ненадолго забыть о проблемах и даже посмеяться над ними. Благодаря этому режиссер быстро стал всенародным любимцем. Но сердце и разум талантливого постановщика не полностью принадлежали кинематографу.

Он души не чаял в своей второй супруге Нине Скуйбиной. А когда любимая жена покинула этот мир, Рязанов оставил для себя место на кладбище рядом с ней. Но на его пути встретилась Эмма Абайдуллина.

Известная журналистка привлекала внимание вдовца, поскольку уже знала, как найти подход к убитому горем мужчине. Ее усилия увенчались успехом и вскоре она получила от режиссера предложение руки и сердца, что обеспечило ей безбедное будущее.

Однако, когда он скончался, возлюбленная решила не исполнять его последнюю волю. Постановщика похоронили отдельно от его бывшей жены. Это возмутило не только близких родственников Эльдара Александровича, но и широкую общественность. Публика возненавидела Абайдуллину, которая даже не объяснила мотивы своего поступка.