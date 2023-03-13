Третья сестра, о которой никто не знал? Слухи ошарашили семью Фриске

Несколько лет назад отец умершей после тяжелой болезни певицы Жанны Фриске анонсировал съемки фильма о жизни его дочери. Потом этот проект ушел в тень, но в последние дни по Интернету активно начали циркулировать слухи о том, что картину все-таки начали снимать. На главную роль при этом якобы планируют взять младшую сестру исполнительницы, 36-летнюю Наталью Фриске.

Как со смехом рассказала журналистам издания «СтарХит» сама Наталья, она не получала никаких приглашений на съемки о Жанне и даже не подозревает о том, что где-то снимается в настоящий момент. А третьей сестры Фриске с таким же именем, как у нее, которая могла бы сняться в подобном фильме, нет и никогда не было в природе.

Сейчас в фокусе внимания Натальи совсем другие интересы: всего полгода назад она стала мамой очаровательной девочки по имени Луна. К этому она шла целых 10 лет, так что участие в каких-то крупных проектах, к тому же настолько тесно связанных с семьей, для себя даже не рассматривает.