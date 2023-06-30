Третий вундеркинд в семье: еще одна дочь Теплякова доказала выдающиеся способности

Семейство Тепляковых снова в центре всеобщего внимания. Если ранее публика обсуждала Алису, которая в 9 лет поступила в МГУ, то теперь главной героиней новостей стала Лейя.

Евгений Тепляков с гордостью сообщил, что его семилетняя дочь доказала свои выдающиеся способности. Девочка сдала экзамены по всем предметам и окончила девятый класс школы. Таким образом, это уже третий вундеркинд в знаменитой семье. Помимо Алисы и Лейи, прославился и Хеймдалль, сумевший в восемь лет успешно сдать ЕГЭ.

Многодетный отец не раз раскрывал подробности своей авторской образовательной методики, но подвергался критике. Многие осуждают Теплякова за то, что он лишает своих наследников детства, чтобы на их успехах получить свою порцию хайпа. К тому же россиян смущают условия, в которых живет семья.

В Сети пишут, что Евгений с супругой и восемью детьми ютятся в однокомнатной квартире и экономят на питании. Ранее мужчина заявил, что не покупает своим отпрыскам фрукты и мясо, поскольку это слишком дорого.