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Третий сезон «Дома дракона» может сделать главного злодея гораздо более привлекательным — и это к лучшему

2 июля 2025 07:58
Третий сезон «Дома дракона» может сделать главного злодея гораздо более привлекательным — и это к лучшему

На такой поворот событий недавно намекнул один из ведущих актеров эпичного сериала.

Второй сезон «Дома дракона», может, и стал полным разочарованием для большинства поклонников, но в третьей части событий точно будет предостаточно. Так, создатели сериала уже не один раз подтверждали, что именно в третьем сезоне начнется долгожданная война между Таргариенами, которая и определит будущего правителя и обладателя Железного трона.

Помимо всего прочего, новые эпизоды сконцентрируются в том числе и на исследовании психологии главных героев — а еще, судя по всему, заставят зрителя посочувствовать одному из самых ненавидимых персонажей в «Доме дракона».

Том Глинн-Карни обещает большой апдейт в сюжетной арке Эйегона Таргариена

Кадр из сериала «Дом дракона»

Актер, который как раз и исполняет роль Эйегона, самоуверенного и капризного наследника, которого уже нарекли королем, недавно пообщался с некоторыми изданиями и в ходе беседы раскрыл некоторые детали относительно будущего своего персонажа в третьем сезоне. К примеру, помимо всего прочего, Глинн-Карни рассказал о том, что серьезные травмы, которые Эйегон получил после стычки с союзниками Рейениры, заставят того серьезно задуматься о том, какой он на самом деле и почему все это время он вел себя именно так.

Актер добавил, что Эйегону предстоит найти ответы на многие подобные вопросы и тем самым получше узнать самого себя — а заодно и понять, каким образом он может измениться к лучшему.

Раскаяние Эйегона может стать лучшим сюжетным поворотом в «Доме дракона»

Для поклонников сериала уже давно не секрет, что Эйегон творил откровенно ужасные вещи, оправдывая все это своим превосходством по отношению к остальным членам семьи. Теперь же, судя по всему, у него действительно есть шанс получить хоть немного поддержки от фанатов шоу — все-таки стопроцентно положительных персонажей в «Доме дракона» не наблюдается, а потому любая попытка признать собственные ошибки только приветствуется.

Кстати, в третий сезон «Дома дракона» добавят еще и загадочный экспериментальный эпизод — о первых предположениях фанатов по этому поводу мы уже рассказывали тут.

Фото: Кадры из сериала «Дом дракона»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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