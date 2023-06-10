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Третий муж Ирине Алферовой под стать: даже стареет красиво (фото)

10 июня 2023 13:15
Третий муж Ирине Алферовой под стать: даже стареет красиво (фото)

Они нашли секрет счастья.

На протяжении многих лет Ирина Алферова и Александр Абдулов были самой красивой парой отечественного кинематографа. Однако любвеобильный красавец не был верен своей супруге, и брак распался. Для очаровательной актрисы это был уже второй развод.

Многие женщины в таких случаях отчаиваются и уже не надеются встретить свою любовь. Однако артистка встретила Сергея Мартынова, и все изменилось. Статный высокий мужчина произвел на кинозвезду невероятное впечатление, и спустя время они сыграли свадьбу.

Вместе актеры уже 35 лет, и кажется, что они нашли секрет счастья. Супруги ни на минуту не устают друг от друга. И в этом есть значительная заслуга актера. Третий муж Алферовой всегда знает, как развеселить и подбодрить возлюбленную. К тому же он ничем не уступает своей красавице-жене. У Мартынова голубые глаза, аккуратный прямой нос и нежная улыбка. Внешне артист даже похож на звезду французского кино Ален Делона, что еще больше сводит женщин с ума.

Третий муж Ирине Алферовой под стать: даже стареет красиво (фото)
Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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