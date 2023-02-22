Третий муж был уголовником с улицы: вы ахнете, узнав, как сложилась судьба Нади из фильма «Человек родился»

Актриса с коммунистически правильным именем обошла саму Гурченко, но яркая роль не принесла ей счастья, поэтому о Бган очень быстро забыли.

Родители Ольги Бган называли девочку Конституция. Сменить его на более кинематографичное она решилась по приезде в Москву. Однако после успеха ее Нади Смирновой в ленте «Человек родился» карьера артистки пошла под откос.

По слухам, расположения молдаванки добивался сам Иван Пырьев, однако та отказала ему. А он якобы в отместку перекрыл ей путь в кинематограф. Гурченко, вместо которой на роль Нади утвердили Бган, все-таки оказалась в фильме — она озвучивала персонажа Бган. От обиды актриса даже не пришла на премьеру.

Достойных предложений ей не поступало. Последний раз Бган «выстрелит» в образе Маленького принца на сцене Литературно-драматического театра ВТО, где ее образ хрупкого ребенка вкупе с игрой «на разрыв» не оставляли равнодушными никого из зрителей.

Затягивать себя в корсет для роли мальчика становилось все тяжелее, прогрессировала и алкогольная зависимость актрисы. Прервать череду неудачных замужеств она решилась, связав себя узами брака с бывшим заключенным. По воспоминаниям близких, она буквально привела его домой с улицы. Ольга Бган оборвала свою жизнь в новогоднюю ночь 1978 года. Артистка выпила снотворное.