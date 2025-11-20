Меню
Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут

20 ноября 2025 18:36
Больше хоррора, больше драмы, больше злодеев.

У «паучьей» истории есть старший брат, к которому до сих пор относятся с уважением. Трилогия Сэма Рэйми с Тоби Магуайром сделала супергеройское кино человеческим, понятным и почти интимным. Фанаты годами мечтали о четвертой части. И именно поэтому отмена фильма стала таким болезненным событием.

Идея четвертого «Паука» жила довольно долго, и сегодня известно достаточно, чтобы представить, каким он был бы.

Новые злодеи, старые герои

Почти весь оригинальный состав был готов вернуться. Магуайр снова стал бы Питером, Кристен Данст — Мэри Джейн, Дж. К. Симмонс — вечно язвительным Джеймсоном. Планировали вернуть Гвен Стейси Брайс Даллас Ховард. А к ним присоединялись новые, очень громкие имена. Например, Энн Хэтуэй в роли Черной кошки.

Главным антагонистом фильма должен был стать Стервятник в исполнении Джона Малковича. Выбор, который уже звучит как подарок. По задумке Рэйми, этот злодей был мрачнее и опаснее всех предыдущих: бывший подрядчик, выполнявший «грязные поручения», оставлявший после себя лишь кости. У него были механические крылья, острые, как бритвы, и в целом он напоминал технологический кошмар эпохи Доктора Осьминога.

Не забыли и про Курта Коннорса: наконец-то пришла бы его очередь превратиться в Ящера. Трилогия не раз подводила зрителя к этой линии, и Рэйми планировал раскрыть его трагедию полностью, сделав историю личной и для Питера, и для самого ученого.

Плюс — в фильме мелькали бы второстепенные злодеи: Мистерио (его должен был сыграть Брюс Кэмпбелл), Носорог и Шокер. Не как основные угрозы, а как часть большого, насыщенного мира, в котором Питер взрослеет и сталкивается с все более сложными вызовами.

С намеком на пятую часть

Сюжет, судя по фрагментам, двигался в сторону более спокойного периода для Питера и Мэри Джейн: после тяжелой третьей части их отношения должны были встать на твердую почву. Но внутри Питера все еще было много боли — в том числе из-за утраты Гарри. И на этом фоне накатывает новая волна угроз, более жестоких и мрачных, чем прежде.

Кульминация обещала много экшена: финальная битва со Стервятником, сломанные крылья, чудом выживший Питер и намек на новый виток — дочь Стервятника должна была стать одним из новых злодеев пятой части.

Почему фильм так и не случился? После компромисса с третьей частью, где Рэйми буквально заставили добавить Венома, режиссер отказался повторять ошибки. История, которую он писал, по его словам, просто «не работала» так, как должна. А сроки студии поджимали.

Чтобы сохранить качество, Рэйми предпочел отойти от проекта. Sony выбрала курс на перезагрузку. Спустя годы афиши с надписью «Человек-паук 4» все-таки появились — только это уже другая история без Тоби Магуайра.

Ранее мы писали: «Из этой неудачи я извлек урок»: за 8 лет до первого «Оскара» Джордж Клуни сыграл в самом ужасном супергеройском кино в истории

Фото: Кадры из фильма «Человек-паук» (2002 г.)
Валерия Белашкова
