Трем знакам зодиака грозит развод в августе: их мечты рухнут

Романтические и супружеские отношения – неотъемлемая часть человеческой жизни. Люди мечтают о том, чтобы на личном фронте царила идиллия и полное взаимопонимание, однако, к сожалению, эти грезы часто расходятся с реальностью. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака звезды сулят ссоры и конфликты, которые могут привести к разрыву со второй половинкой.

Близнецы

Уроженцы воздушного знака любят, когда партнер уделяет им внимание, устраивает сюрпризы и проявляет заботу. Однако сами Близнецы нередко забывают, что в отношениях участвуют двое, а значит, нужно не только милостиво принимать подношения от своей второй половинки, но и дарить чувства и знаки внимания в ответ. Именно это станет причиной для ссор в августе 2022 – избраннику Близнецов покажется, что его любовь воспринимают как должное. Чтобы избежать длительного конфликта и расставания, представителям знака необходимо научиться не только брать, но и отдавать.

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Для многих Близнецов это будет непростой путь, но только он приведет к сохранению отношений.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, отличаются повышенной чувствительностью и тревожностью, особенно когда дело касается любовных отношений. Как только они замечают в партнере какую-нибудь перемену, непременно начинают думать о самом худшем. Например, о том, что вторая половинка разлюбила их, завела интрижку на стороне, скрывает вторую семью…

Воображение у Раков отличное, поэтому им не составит особого труда нарисовать у себя в голове картинку измены и испытать приступ паники пополам с ревностью.

Звезды не советуют уроженцам водного знака рубить с плеча и обрушивать на партнера свои подозрения – можно легко обидеть его и действительно добиться ссоры.

Козерог

В последний месяц лета представители земного знака с головой уйдут в работу. А вот отношения со своей второй половинкой отодвинут на задний план. В чем причина? Дело в том, что многие Козероги почувствуют усталость от романтики или семейной жизни. Они захотят дистанцироваться, чтобы проверить свои чувства, хотя, по большому счету, это выглядит как побег от проблем. Козероги прячут голову в песок, как только речь заходит об отношениях. Этот подход обижает их партнера, которому хочется открыто обсудить возникшие в паре сложности.