Трехэтажный «дворец» тети Тани из «Спокойной ночи, малыши!» поражает воображение (фото)

Актрисе Татьяне Веденеевой исполнилось 70 лет. Артистка сделала себе роскошный подарок — построила таунхаус, каждую деталь которого придумала сама. Экскурсию по новому жилищу она устроила для шоу Андрея Малахова.

Татьяна Вениаминовна рассказала, что купила и обставила свой дом самостоятельно, а некоторые его части собирала буквально по кусочкам. Сначала в здании был только стол, а окна приходилось закрывать газетами. Но понемногу Веденеева обставила дом своей мечты. Перила на лестнице оказались старше ее на 30 лет: она забрала их едва ли не из мусорки и отреставрировала своими руками.

Есть в доме и другие раритеты — маленький чугунный колокол, отлитый на фабрике, которая принадлежала дедушке Веденеевой. Весь интерьер актриса также придумала сама. Оказалось, у актрисы не только артистический талант, но и отличный вкус.