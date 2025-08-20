«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро

Собрали 5 малоизвестных проектов от Netflix, создателя «Миллионера из трущоб» и не только.

Устали от однообразных блокбастеров и разрекламированных хитов, которые у всех на слуху? Тогда эта подборка — для вас. Мы собрали сериалы, которые не гремели на каждом углу, но от этого они ничуть не хуже.

Это не ноунеймы — многие из них номинировались на премии и собрали отличные рейтинги на IMDb, просто о них почему-то реже говорят в медиапространстве. А зря.

Каждый из них — это полноценное погружение в другой мир, интересные персонажи и желание посмотреть «еще одну серию» перед сном. Так что если искали что-нибудь, что затянет на ближайшие вечера, самое время открыть для себя эти жемчужины.

«Агнцы Божьи» (2019)

Рейтинг IMDb: 7.3

Этот австралийский сериал, основанный на романе Марель Дэй. В центре сюжета три монахини, живущие на далёком острове в своём монастыре. Их тихую и размеренную жизнь неожиданно нарушает приезд молодого священника, который собирается продать их обитель.

Но проект рассказывает не только про этот конфликт. Он — про веру, про женскую силу, про то, как тяжело делать выбор, и про то, что даже вдали от мира люди могут сталкиваться с самыми разными чувствами: страхом, любовью и сомнениями.

«Я, Джек Райт» (2025)

Рейтинг IMDb: 7.1

Бизнесмена Джека Райта находят мёртвым. Семья в шоке: завещание лишает их наследства. Пока родственники готовятся оспаривать документ в суде, полиция выясняет — это не самоубийство, а убийство. Теперь каждый, кто борется за деньги, становится главным подозреваемым.

Кстати, в 2026 году планируется выход 2-го сезона, который зрители ждут с нетерпением.

«Я требую продолжения банкета! Увлекательное зрелище! Сколько всяких "нежданчиков", разнообразных человеческих судеб, тайных замыслов и отчаянных поступков...», — делится мнением один из пользователей.

«Почти нормальная семья» (2023)

Рейтинг IMDb: 6.9

Этот проект от Netflix зайдет поклонникам «Переходного возраста». Мир образцовой семьи Санделл рушится в одночасье: их дочь Стеллу арестовывают по подозрению в убийстве. Но корни этой трагедии уходят в прошлое.

Четыре года назад, в 15 лет, Стелла стала жертвой ужасного преступления. Но родители приняли роковое решение умолчать о случившемся, что отдалило травмированную девушку от тех, кто должен был её поддержать.

Теперь, когда настал момент суда, родителям приходится расплачиваться за свою ошибку, пытаясь защитить дочь и одновременно понять, как их молчание привело к новой беде.

«Пистолет» (2022)

Рейтинг IMDb: 7.6

История взлета легендарной британской панк-группы Sex Pistols глазами ее гитариста Стива Джонса. Снятый в бешеном, бунтарском ритме, он не просто воссоздает андеграундную атмосферу Лондона 1970-х, а погружает зрителя в самый эпицентр событий.

Режиссером проекта выступил Дэнни Бойл, подаривший миру «Миллионера из трущоб». А вот как о его сериале отзывается один из зрителей:

«Дэнни Бойлу не грозит мое признание, но здесь я ему очень благодарен. История именно такая, какую я и ждал. Рекомендовать могу всем желающим, значение панк-рока нынче велико».

«Призраки усадьбы Блай» (2020)

Рейтинг IMDb: 7.4

Этот поэтичный и меланхоличный хоррор является вольной адаптацией знаменитого романа Генри Джеймса «Поворот винта». Создатели сохранили главные элементы классической истории: зловещую усадьбу, полную призраков, напряженную интригу и переплетение нескольких временных линий.

Однако главной силой сериала становятся не прыжки и скримеры, а глубокое погружение в человеческие переживания. Призраки здесь служат лишь метафорой для невысказанной боли, несбывшейся любви и незакрытых гештальтов.

