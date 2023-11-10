Требуется помощь врачей: теряющий слух Корчевников заговорил о своем недуге

Борис Корчевников является одним из самых завидных женихов в России. 41-летнего ведущего программы «Судьба человека» знает вся страна, у его шоу стабильно высокие рейтинги. Но жизнь звезды «Кадетства» отравляет досадная проблема: в столь молодом возрасте у артиста серьезные проблемы со здоровьем.

В три года будущий актер оглох на одно ухо из-за менингита. В 2015 году Корчевников перенес тяжелую операцию: ему удалили опухоль головного мозга, затронувшую слуховой нерв. Спустя четыре года ведущий вновь перенес курс лечения, из-за которого ощутимо поправился. Беды в жизни артиста на этом не заканчиваются.

На днях Борис Корчевников признался, что он хочет поскорее лечь в больницу, чтобы заняться лечением ушей, однако сделать это пока не может. У телезвезды слишком плотный съемочный график, чтобы найти время для самого главного — собственного здоровья.