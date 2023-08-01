Требует и ножкой топчет: стало известно об очень странных пристрастиях Орбакайте

Кристина Орбакайте в последние годы живет в США и редко дает концерты в России. Недавно причина стала известна в Сети — у артистки такие запросы, что они далеко не всем по карману. Стоимость одного концерта Орбакайте составляет около 50 тысяч евро, то есть почти 5 миллионов рублей. Но на этом ее требования только начинаются.

Согласно райдеру певицы, главным условием ее выступления является полная секретность местоположения. Дочери Примадонны нужно оплатить билет первым классом из Нью-Йорка с посещением только VIP-залов. Во время ее пребывания в стране ей нужна усиленная охрана, выступление запрещено снимать, а окна должны быть плотно занавешены. Автомобили для Орбакайте должны быть не старше 3 лет и только представительского класса.

Также певице необходим номер в лучшем отеле города, питание свежими продуктами с лучших рынков и итальянская минеральная вода. Неудивительно, что выступления Орбакайте так редки — немногие решаются взяться за этот список.