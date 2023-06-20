Требования Лолиты к любовнику шокируют каждого: навсегда останется одна

Лолита всегда отличалась особой откровенностью и эксцентричностью. Артистка не стесняется во всех красках описывать свой горький личный опыт. Недавно Лолита в снова огорошила фанатов очередным признанием.

Певица стала гостьей «Авторадио» в рамках суперфинала игры. По своему обыкновению, звезда разоткровенничалась и поделилась размышлениями о личном. Лолита, которой в этом году исполнится 60, сама не может в это поверить. Артистка совершенно не чувствует себя на этот возраст. К этим годам единственной проблемой певицы остается поиск партнера.

«Если мне искать следующего мужика, то это только в другой стране», — посетовала Лолита.

Поклонники звезды сделали вывод, что с такими требованиями к любовнику она так и останется одна.

Артистка выходила замуж пять раз, но все браки заканчивались крахом и скандалами. По словам Лолиты, она пережила несчетное число измен от своих партнеров. У певицы есть дочь Ева, которая сегодня живет с бабушкой за границей.