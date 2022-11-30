Требовала от него 10 миллионов: что стало с отвергнутой дочерью Малинина

Александр Малинин и певица Ольга Зарубина стали мужем и женой в начале 80-х. Знаменитости прожили вместе несколько лет, а после их расставания публика узнала о Кире, дочери музыканта. Как оказалось, наследница артиста до сих пор пытается официально признать родство со своим отцом.

Впервые на встречу с Малининым Кира решилась в 2008 году, а само свидание состоялось только спустя три года. В тот раз Малинин выделил деньги девушке, но отказался считать ее своей родной дочерью. Подобное решение оскорбило Киру, которая решила доказать любыми способами, что является официальной наследницей артиста.

С того времени Кира несколько раз становилась героиней популярных ток-шоу, где рассказывала о своей судьбе. В одном из эфиров она даже озвучила сумму иска против своего отца — 10 миллионов. Именно эта сумма, как уверена героиня программы, поможет ей справиться с душевными переживаниями из-за того, что родной отец ее отвергает, и покроет все алименты, которые должен был платить Малинин.

«Я же его дочь, была официально рождена в браке. Он должен отвечать за меня!» — рассказывала Кира в одном из интервью.

Сегодня Кира живет в США, где старается развивать музыкальную карьеру. Не так давно она вышла замуж за военнослужащего Джошуа и планирует стать матерью. При этом она не оставляет попытки добиться правды от Александра Малинина, который все еще не соглашается с ней общаться.