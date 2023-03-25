Травмоопасный месяц: вот какому знаку Зодиака стоит проявить осторожность в апреле 2023

Астрологи рассказали, кому в гороскопе стоит смотреть в оба.

Бережно относиться к своему здоровью необходимо в любое время года, независимо от знака зодиака и других факторов. Но иногда звезды складываются особенно неблагоприятным образом и сулят плохое самочувствие и травмы. В этом случае важно проявить еще большее внимание к себе и незамедлительно реагировать на малейшие тревожные звоночки. Астрологи рассказали, кому в зодиакальном круге стоит смотреть в оба, чтобы не допустить серьезных проблем со здоровьем.

Рак

Весной многие люди вспоминают, что пляжный сезон не за горами. Они смотрятся в зеркало, отмечают, какие недостатки стоит исправить, и отправляются в фитнес-клуб или тренажерный зал. Раки не станут исключением - их тянет к воде, на пляж, где необходимо выглядеть на все сто и притягивать восхищенные взоры.

Представители водной стихии не слишком дружат с физической активностью - они выбираются из своей пещерки примерно раз в год, чтобы привести себя в порядок с помощью пробежек, плавания или усердных занятий в тренажерном зале. Из-за нехватки знаний Рак легко может переусердствовать и получить травму.

По словам астрологов, сильнее всего уроженцам знака стоит опасаться падений во время бега или потянутых мышц во время тренировки.

Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, Ракам необходимо внимательно слушать наставления тренера, а также, как бы банально это ни звучало, смотреть себе под ноги.

Страх перед травмами может оттолкнуть Раков от тренировок, однако астрологи говорят, что не стоит бояться, нужно лишь брать такую физическую нагрузку, которая будет нормальной для организма. Взваливать на себя ношу, которая не по силам, определенно не стоит, последствия будет печальными вне зависимости от знака зодиака.

Весна - сезон инфекций и простудных заболеваний.

С наступлением тепла многие начинают гулять в легкой одежде, а потом сваливаются с температурой. В такую же ситуацию могут попасть Раки - обманчивое весеннее тепло способно обернуться для них несколькими неделями больничного.

Лучше поберечь себя, чтобы избежать негативных последствий.

Чтобы поддерживать свое самочувствие в отличном состоянии, астрологи советуют Раку пить витамины, устраивать себе умеренные физические нагрузки, правильно питаться. Здоровая еда подарит представителям водного знака силы и энергию, крепкое здоровье и хорошее настроение.