«Травма на всю жизнь»: Муцениеце бросила детей на чужую женщину

Павел Прилучный и Агата Муцениеце в разводе, но продолжают вместе воспитывать двоих детей, Тимофея и Мию. Недавно актриса получила возможность отдохнуть и потратить немного времени на себя — она отдала сына и дочь Прилучному и его новой жене Зепюр Брутян.

Брутян весь день делилась в социальных сетях подробностями того, как проводит время с падчерицей и пасынком. График у актрисы был очень насыщенный: она с детьми пообедала в кафе, отвела Тимофея к врачу на снятие гипса и не забыла посетить салон красоты, в котором Мие сделали стильную прическу. В кадре видно, что у детей хорошие отношения с мачехой, особенно у Мии.

Под конец дня Брутян собирала чемоданы для себя и детей, чтобы вместе отправиться в путешествие. Однако пользователи Сети были не в восторге от такой семейной идиллии. Многие посчитали, что у детей останется травма на всю жизнь — родная мать скинула их на чужую женщину.

«Бедные дети», — сокрушаются комментаторы.

Однако сами дети совсем не выглядят несчастными, они отлично проводят время с мачехой.