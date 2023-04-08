Травля и истерики: ужаснетесь, узнав, что происходило за кулисами «Фабрики звезд»

«Фабрика звезд» была одним из самых ярких и рейтинговых проектов нулевых. За судьбами артистов и их творческим взрослением следила без преувеличения вся страна. Вот только давалось оно тяжело — страшную подноготную фабричного закулисья раскрыла выпускница проекта Рита Дакота.

Она вспомнила, как ее при других участниках проекта затравил Константин Меладзе. В день рождения матери будущей певицы он пренебрежительно высказался о псевдониме Дакоты. Продюсер счел его неподходящим и выразил уверенность, что он будет вызывать у людей отторжение. Оскорбительные ремарки о том, что девушке, в числе прочего, стоит меньше любить себя и быть менее «пустой», прозвучали в прямом эфире на всю страну.

В то время исполнительница переживала из-за внезапной смерти горячо любимого дедушки. После публичного выговора она отправилась в солярий — единственное место без видеонаблюдения, где у нее случилась истерика.

Артистка призвала не устраивать «темную» своему обидчику. Рита проработала травму и сейчас находится в прекрасных отношениях с Меладзе.