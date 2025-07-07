Травки-муравки и прочая аюрведа: терапевт объяснил, чем чревато лечение по методам Маомао из «Монолога фармацевта»

И не мечтайте, что повторите за героиней и навсегда забудете о стационаре.

Если смотреть «Монолог фармацевта» на чистом энтузиазме, можно подумать, что Маомао — это азиатская смесь доктора Хауса и повитухи с травяным сбором за пазухой. Она разнюхивает яды, смешивает настои от головной боли, оживляет бездыханных, а потом ещё и косметику проверяет на наличие токсичного свинца.

Но что по этому поводу говорит реальный врач?

Мнение врача о «Монологе фармацевта»

Виктор Лишин, терапевт, в беседе с «Киноафишей» разводит руками, отмечая что брать самопробу сейчас ни в коем случае нельзя.

«Такого точно сейчас в практической медицине нет. В современном мире, если доктор сам это будет делать вне лаборатории, это больше вопросов вызовет насчет точности информации».

И тут становится ясно — современному врачу такая смелость, как у Маомао, скорее принесёт вызов в дисциплинарную комиссию, чем благодарственное письмо от пациента.

Лабораторные эксперименты? Забудьте. Врач-лаборант сейчас — отдельная профессия, и реактивы — это не то, с чем доктор ковыряется у себя в чулане.

А что насчет точности анамнеза

А вот что Маомао делает отлично — это наблюдение.

«Сбор анамнеза — это вообще большая часть лечения человека», — признаёт врач.

То, как она находит детали, чувствует запахи, слушает и замечает нюансы — вполне себе на уровне хорошего клинического специалиста. Такой вот древнеазиатский доктор Хаус.

А что насчет народной медицины

А вот когда речь заходит о травках и настоях, доктор становится аккуратнее. Маомао — сторонница азиатской медицины, в России она считается нетрадиционной и не практикуется официально.

«С возрастом стал больше понимать, что есть подходы индивидуальные к конкретному человеку. Есть люди, которым очень круто это помогает в комплексе».

У нас — доказательная база, протокол, алгоритмы и страховая. Врачу, который решит лечить как Маомао, грозит если не увольнение, то как минимум выговор.

Но Лишин, несмотря на протоколы, не отмахивается, главное соблюдать баланс. То есть если вы вдруг решите пить отвар по рецепту Маомао — не забудьте сперва поговорить об этом с терапевтом.

Маомао, ты больше не мамочка: фанаты вычислили самого умного в «Монологах фармацевта» — и это даже не Лакан.