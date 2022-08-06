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Тратят бешеные деньги: вот сколько Пугачева платит за аренду виллы в Юрмале

6 августа 2022 09:32
Тратят бешеные деньги: вот сколько Пугачева платит за аренду виллы в Юрмале

Звезды, оставшиеся без работы на родине, снимают шикарное жилье.

Алла Пугачева и Максим Галкин, которые несколько месяцев назад покинули Россию, успели пожить в Израиле и теперь перебираются в Юрмалу, где они часто отдыхали ранее. Алла Борисовна давно облюбовала Прибалтику и каждый год старалась проводить там свой летний отпуск. Пока неизвестно, насколько звездное семейство задержится в Юрмале, однако в сети появилась информация о стоимости виллы, которую снимают супруги.

Журналистка Алена Жигалова рассказала, что Пугачева и Галкин снимают роскошную виллу «Марта» в Юрмале за 100 тысяч евро в месяц. Об этом Алена рассказала в телеграм-канале «Неопра, блин!». Звездная пара не в первый раз останавливается в этом двухэтажном доме — Алла Борисовна предпочитает жить именно в этой вилле каждый свой отпуск. К удивлению, при всей любви к Латвии, супруги до сих пор так и не обзавелись собственной недвижимостью в Юрмале.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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