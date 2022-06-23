Тратить миллионы не готов: Шаляпин проговорился о связи с пенсионерками

Только недавно Прохор Шаляпин рассказал подписчикам в соцсетях, что уже похвалился перед нынешней пассией Ольгой Сан своей дачной недвижимостью. Певец, еще год назад проживавший в шикарном особняке с американской женой, теперь обладает 8 сотками в Подмосковье. На участке стоит и покосившийся двухэтажный домик. Шаляпин признал, что полноценной дачей назвать его собственность пока нельзя.

«Все так устарело, что даже пенсионерок не привезти», — объяснил Прохор в беседе с «Телепрограммой ».

По его словам, дом он заметил еще в конце прошлого года, когда приехал в гости к поэтессе Любови Воропаевой. Ее дача находится теперь по соседству с Шаляпиным. Место Прохору очень нравится, рядом есть чистая река. Но недвижимость требует больших вложений: старый дом надо сносить, чтобы на его месте строить новый. Рабочие уже выставили певцу ценник в 4 млн рублей за типовой модульный дом. Пока Шаляпин не готов тратить миллионы, поэтому обходится регулярным покосом травы на участке. Этого от него требуют соседи, опасающиеся случайного пожара.