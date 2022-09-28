Транжиры и расточители: 3 знака зодиака, которые "не дружат" с деньгами

Деньги нужны для того, чтобы их тратить - такой точки зрения придерживаются некоторые люди. Они не видят смысла в накопительстве, искренне считая, что средства, которые лежат на банковском счете мертвым грузом, не могут приносить удовольствия своему обладателю. Астрологи выяснили, какие три знака чаще остальных сорят деньгами, а потом считают рубли до следующей зарплаты.

Овен

Уроженцы огненного знака, как известно, народ горячий - они легко поддаются импульсу и сиюминутным желаниям. Как только на счете Овна появляется солидная сумма, он начинает прикидывать, на что ее можно потратить. Ему хочется распорядиться крупными средствами с шиком-блеском, так, чтобы все окружающие поверили в их могущество и богатство. Теперь дело за малым - найти такую вещь, которая заставит всех ахнуть от удивления и позеленеть от зависти. Можно быть уверенными в том, что Овен довольно скоро ее найдет и купит, неважно, будет ли это крутой автомобиль, гаджет последней модели или дорогой костюм.

А потом будет питаться одной гречкой до зарплаты.

Рак

Еще один знак зодиака, который категорически не умеет обращаться с деньгами - это Рак. Представители водного знака любят посорить денежками, но тратят они их не на все подряд, а инвестируют в уют любимого дома. Раки способны потратить баснословные суммы на какие-нибудь кресла, светильники или кровати, и при этом будут радоваться и сиять от счастья, словно дети в рождественское утро.

Отговаривать представителей знака от таких покупок бесполезно, они все равно поступят по-своему.

А вот на остальные статьи расхода отстегивают копеечку крайне неохотно - в мыслях они потратили ее на новые занавески в гостиную. Которые они все равно купят. Когда-нибудь потом. Или нет, прямо сейчас.

Лев

Роскошь - это то, к чему Лев привык с детства. Представители огненного знака считают, что достойны только самого лучшего, поэтому все заработанные тратят на дорогие вещи.

Кроме того, Львы знают, что у них множество поклонников и хейтеров, поэтому одной покупкой стремятся убить двух зайцев сразу: обожатели в очередной раз восхитятся и захотят стать такими же крутыми, как Лев, недоброжелатели будут грызть локти в приступе острой зависти.

А на свой имидж представители огненного знака денег действительно не жалеют - они ведь короли зодиака, в конце концов, им это положено по статусу!