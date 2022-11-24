Трагичного финала тети Вали не ожидал никто: на похороны не пришел даже сын

Карьера Валентины Леонтьевой на телевидении началась в 1950-е годы. Уже вскоре ее знали все дети Советского Союза, ведь она была для них мягкой и доброй тетей Валей из «Спокойной ночи, малыши!». Письма ведущей приходили из разных уголков страны: маленькие зрители рассказывали ей о своих заветных желаниях и делились секретами.

Несмотря на то, что тетя Валя была окружена детской любовью, выстроить отношения со своим единственным сыном Димой она не смогла. Она стала по-настоящему востребованной и узнаваемой, когда мальчику было всего два года. Съемки занимали весь день: когда Леонтьева уходила на работу, Дима еще спал, а когда возвращалась, он уже засыпал в кровати. Позже она честно признавалась, что работа стояла у нее всегда на первом месте.

Мальчик отдалялся от нее все больше и больше. Кроме того, он жутко ревновал ее к детям-поклонникам. Однажды Валентина решила показать сыну рисунки, которые ей присылали ребята. В гневе Дима разорвал все письма. В 1970-е брак телеведущей распался: муж закрутил роман на стороне и ушел к любовнице. Сын остался жить с матерью, но их отчуждение только нарастало. Поговаривали, что в школе Дима скрывал, кто его мама.

В 1990-е на телевидении наступила эпоха перемен. Леонтьева больше не была диктором и не появлялась в кадре. Она осталась совсем одна и жила у родственников, так как не могла о себе позаботиться. В 2004 году телеведущая неудачно упала, у нее начались проблемы со зрением. Через три года Валентина скончалась. Ее сын даже не пришел на похороны.