«Трагический, но мне нравится»: этот военный фильм СССР – любимый у Марии Кожевниковой, не зря рейтинг 8.4

14 ноября 2025 11:52
По случаю дня рождения актрисы вспоминаем киноленту, ставшую для нее №1.

Советское кино и его искренность, глубина и человечность находят отклик и у зрителей, и у тех, кто сам посвятил жизнь искусству – у современных режиссеров, сценаристов и актеров. Для них эти ленты становятся эталоном мастерства и источником вдохновения.

Одна из таких поклонниц золотого фонда отечественного кинематографа – популярная актриса и общественный деятель Мария Кожевникова. 14 ноября она отмечает день рождения, и по такому поводу мы решили напомнить читателям о фильме, который кинозвезда назвала своим любимым.

«Есть кино, которое для меня вечно про любовь. Один из таких фильмов – "Летят журавли". Конечно, он трагический, но мне нравится, когда любовь в кино показана не просто как физическое притяжение, а как что-то большее, духовное», — подчеркнула актриса.

Этот выбор весьма символичен. Сюжет фильма Михаила Калатозова, получившего в 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, рассказывает трагическую историю любви Бориса и Вероники, разлученных войной 1941 года.

Молодые, счастливые и полные надежд, они собирались пожениться, но их планы рушит начавшаяся война. Борис уходит добровольцем на фронт, где вскоре героически погибает. Фильм мастерски показывает, как война калечит судьбы, испытывая на прочность не только верность, но и саму человеческую душу.

«Летят журавли» – поистине признанный во всем мире шедевр. А рейтинг 8.3 на IMDb и 8.4 на Кинопоиске говорит сам за себя.

Таким образом, выбор Марии Кожевниковой доказывает, что настоящее кино, говорящее со зрителем о самом главном – о любви, верности и силе духа, – не стареет и продолжает волновать сердца новых поколений.

Ранее мы писали: Дама с собачкой: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по кадрам с героиней и псом (тест)

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
1 комментарий
