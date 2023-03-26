Трагедию превратили в цирк: правда о беде Марии Голубкиной проберет до мурашек

Она так и не справилась с этой травмой.

Когда на очередных гастролях Андрей Миронов потерял сознание, а через полтора дня после этого скончался, новость о трагической смерти артиста разлетелась по всему Советскому Союзу.

Но тяжелее всего было его близким людям, и в особенности Марии Голубкиной. Она считала актёра своим папой и сильно негодовала, когда построение называли талантливого мужчину ее отчимом. Поэтому похороны любимого отца дались ей непросто.

В одном из старых интервью уже взрослая дочь Миронова призналась, что из траурной процессии сделали настоящий цирк. Каждый человек, который имел к артисту хоть какое-то отношение, захотел быть причастен к этому грустному событию. А Мария вместо сопереживания и скорби тогда заметила в людях тщеславие и бессердечность. Такой горький опыт произвёл на неё неизгладимое впечатление. И по сей день женщина не может оправиться от этой психологической травмы.