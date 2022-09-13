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Трагедию пережить не смогла: куда пропала звезда сериала «Две судьбы» после гибели сына

13 сентября 2022 21:45
Трагедию пережить не смогла: куда пропала звезда сериала «Две судьбы» после гибели сына

Звезда не желает выходить на связь с поклонниками.

Когда-то Ольга Понизова была успешной актрисой. Многие помнят ее по ролям в таких проектах, как «Две судьбы» и «На углу, у Патриарших». Однако звезда навсегда покинула отечественный кинематограф и пропала с радаров.

Как пишут в Сети, артистка начала вести затворнический образ жизни, поскольку не смогла пережить страшную трагедию. Летом 2015 года в ДТП погиб ее единственный сын Никита, которому на тот момент было всего 20 лет.

Звездный наследник отдыхал на даче вместе с приятелями и сильно порезал руку. Один из друзей решил отвезти его в больницу, но не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Водитель практически не пострадал, а вот сын Понизовой погиб на месте.

Похоронив Никиту, актриса отгородилась от всего мира: она не выходит на связь с представителями СМИ, не ведет соцсети. Даже местонахождение знаменитости остается неизвестным. По слухам, московская квартира звезды пустует, а сама она отправилась в монастырь.

Фото: Кадр из сериала «Две судьбы»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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