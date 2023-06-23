Трагедию батискафа предсказали 17 лет назад в известном мультике, но тогда никто не предал этому значения

Буквально весь мир обсуждает ужасную трагедию, которая унесла жизни пассажиров «Титана». Батискаф совершал погружение к «Титанику» и пропал с радаров. До затонувшего судна экипаж не добрался — случилось непоправимое.

Эксперты, нашедшие обломки батискафа, пришли к выводу, что под давлением воды его «сжало как банку». Ранее смельчаков, пожелавших отправиться в опасное путешествие, предупреждали, что это может привести к большой беде. И лишь после катастрофы поклонники сериала о Симпсонах вспомнили, что проект предсказал крушение подводной лодки еще 17 лет назад.

В одной из серий Гомер Симпсон вместе с отцом направился на дно океана, где нашел затонувший корабль. И тут у главного героя заканчивается кислород в баллоне, из-за чего он оказывается на грани жизни и смерти. В мультфильме обошлось без жертв — случилось настоящее чудо. Но в реальной жизни вышло иначе.

Фанаты пришли в ужас, осознав, что на борту батискафа, как и по сюжету мультфильма, были отец и сын. Речь идет о пакистанском миллиардере по имени Шахзада Давуд и его наследнике Сулеймане. Кроме них в результате крушения погибли еще три человека.