Трагедия Знаменского: главный секрет культовых «ЗнаТоКов» раскрыт

Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» считается одним из самых известных теледетективов СССР. 24 фильма выходили на экранах на протяжении 18 лет. Картины сделали известными исполнителей главных ролей — Леонида Каневского, сыгравшего инспектора Томина, и Георгия Мартынюка, воплотившего следователя Знаменского.

Но даже фанаты сериала не догадывались, какая трагичная судьба была у одного из актеров. В 1985 году 20-летняя дочь Мартынюка от первого брака скончалась. Официальной причиной называли проблемы с сердцем, но ходили слухи, что она свела счеты с жизнью. Для актера потеря наследницы стала настоящим ударом, что не могло не отразиться на экране. Знаменского стали отличать пустой взгляд и отсутствие любой улыбки. Актер не мог изображать радость, поэтому Георгия были вынуждены снимать со спины, пишет «Комсомольская правда ».

Еще сильнее подкосила Георгия новость о болезни приемной дочери от второго брака, у которой обнаружили рак. Все силы Мартынюк и его жена бросили на лечение и восстановление девушки. И как только угроза отступила, у самого актера был диагностирован рак легких. Он боролся с болезнью на протяжении 11 лет и скончался в 2014 году.