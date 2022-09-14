Трагедия вместо блестящей карьеры: что на самом деле произошло с «Вождем краснокожих»

Сергей Тихонов прославился еще в детстве. Именно он сыграл в картине «Сказка о Мальчише-Кибальчише», драме «Дубравка» и фильме Леонида Гайдая «Деловые люди», где исполнил роль Вождя краснокожих. Поклонники и коллеги были уверены, что юного артиста ждет успешное будущее и множество ярких ролей. Однако Тихонову так и не удалось построить карьеру.

После трех фильмов артист решил сконцентрироваться на учебе. Он пытался поступить во ВГИК и планировал связать свою жизнь с актерством, но не прошел вступительные испытания. Вместо вуза знаменитость отправился в армию, а уже в 1971 году трагически погиб под колесами трамвая.

Доподлинно неизвестно, что именно случилось с артистом. Как отмечали коллеги, он был весьма азартным человеком и задолжал деньги преступникам, которые и решили расквитаться с ним подобным образом. Некоторые при этом все же уверены, что смерть стала результатом несчастного случая.