Трагедия в Сокольниках: как в СССР из-за жвачки погибли десятки человек

Весна 1975 года в Москве ознаменовалась товарищеским матчем советской и канадской команд по хоккею. Тысячи жителей города собрались на яркое международное мероприятие, которое, как оказалось, закончилось не спортивным триумфом, а настоящей трагедией.

Дело в том, что спонсировала канадцев компания Wrigley’s, известная своими жевательными резинками. И хоккеистам бизнесмены вручили не только экипировку, но и ящики бесплатной жвачки, чтобы те раздали ее советским зрителям.

Получить съедобный сувенир можно было перед началом матча. Но из-за давки далеко не всем досталась желанная жвачка, поэтому после игры десятки зрителей отправились к автобусу канадцев, чтобы попытать удачу.

Организаторы матча не были в восторге от идеи советских граждан. Они начали спешно выключать свет в коридорах стадиона, из-за чего началась давка. Десятки людей не знали куда идти и в панике давили друг друга.

В итоге в результате неразберихи 21 человек скончался, при этом 13 из них были еще несовершеннолетними. Еще больше людей остались покалеченными, запомнив на долгие годы трагичный инцидент.