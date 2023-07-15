Трагедия «того самого "Нахаленка"» заставит рыдать: не об этом он мечтал

Владимир Семенов сыграл в картине Евгения Карелова «Нахаленок», когда ему было только шесть лет. Режиссер увидел мальчика на улице: тот смотрел на похоронную процессию и горько плакал. Оказалось, что хоронили совершенно незнакомого ребенку человека, но он так сопереживал чужому горю, что не сдержал слез.

Так же искренне мальчик плакал и на съемках «Нахаленка». Карелов оценил талант малыша и снял его еще в нескольких фильмах, но после смерти режиссера кинокарьера Владимира завершилась. Мальчик взрослел, а другие режиссеры не разглядели в нем того дара.

После школы парень пошел не во ВГИК, а в обычное ПТУ, затем устроился работать шофером. Постепенно бывший актер начал злоупотреблять алкоголем. От него ушла жена с маленькой дочкой. Оставшись один, Семенов потерял интерес к жизни. С годами он лишился жилья и умер в одиночестве. В 48 лет он скончался от инсульта.