Трагедия тети Вали из «Спокойной ночи, малыши!»: что погубило любимицу советских детей

Валентина Леонтьева — известная советская телеведущая и женщина с очень непростой судьбой. Та, у которой сбывались все мечты, оказалась очень несчастлива в личной жизни и умерла почти в полном одиночестве. Под конец жизни к ней не захотел приехать даже ее единственный любимый сын. Как же вышло так, что тетя Валя, любимица тысяч советских детей, так и не смогла стать матерью собственному сыну?

Валентина Михайловна родилась в Петрограде в 1923 году в семье, которая не имела никакого отношения к искусству. Но при этом она оказалась очень творческой личностью, и это скажется впоследствии на всей ее жизни. Сначала, мечтая о карьере в искусстве, Леонтьева все-таки поступила в химико-технологический. Но очень скоро поняла, что совершила ошибку, и перешла учиться оперно-драматический вуз, после окончания которого начала работать в театре.

Но и актерская карьера не давала Леонтьевой полного удовлетворения, и она ушла на телевидение.

Вот тогда она стала по-настоящему счастлива и даже говорила, что попала в настоящую сказку. Однако вскоре обнаружилось, что у этой сказки есть темная сторона. Из-за невероятного трудоголизма один за другим разрушились браки ведущей. И даже рождение сына не останавливало ее. Она отдает ребенка на воспитание бабушке и снова с головой уходит в работу.

Конечно, это крайне негативно отражается на ее отношениях с единственным отпрыском. Они отдаляются, но Леонтьева, казалось, была настолько счастлива в профессии, что не замечала ничего. Однако карьера с развалом Союза закончилась, а Валентина Михайловна получила тяжелейший перелом. Свои дни она закончила в деревне, и рядом с ней, кроме сестры, не было абсолютно никого.