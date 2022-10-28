Трагедия сыграла злую шутку: в судьбу звезды «Тихого Дона» невозможно поверить

Карьера Николая Смирнова развивалась в условиях многочисленных трудностей. Он много раз задумывался об уходе из актерской профессии, остро переживая отсутствие предложений о работе. После войны он служил в разных театрах, но в начале 50-х годов от безденежья ушел трудиться на завод. С 1955 года Николай дал себе еще один шанс и стал часто появляться в кино. Через два года он сыграл важнейшую для себя роль Петра Мелехова в фильме «Тихий Дон».

Смирнов стал известен и надеялся на обилие новых предложений о съемках. Но их не последовало. Страдая от невостребованности, актер в начале 60-х годов попытался свести счеты с жизнью, в результате чего потерял одну руку. Трагедия сыграла с ним злую шутку. Николай, ставший инвалидом, наконец, заинтересовал режиссеров. Ему одна за другой начали поступать новые роли — чаще это были эпизодические персонажи, всего несколько минут мелькавшие на экране. Но теперь он был рад и этому.

Николай закрепил за собой образ простого русского мужика. Смирнов снимался в таких картинах, как «Три тополя на Плющихе», «Странные люди», «С любимыми не расставайтесь», «Найти и обезвредить» и многих других.