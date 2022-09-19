Трагедия Светланы Дружининой: что известно о гибели 28-летнего сына актрисы

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей дважды становились родителями. И если о младшем их сыне Михаиле известно многое, то историю старшего наследника они держат в тайне. Как оказалось, его жизнь оборвалась весьма трагично.

На свет Анатолий появился в 1950-м. Как отмечали его друзья и современники, он был весьма талантливым молодым человеком, но предпочитал тратить время не на творчество, а на развлечения. Мукасей-младший вел разгульный образ жизни и к 27 годам заработал себе репутацию типичного представителям «золотой молодежи».

«Эгоист с большой буквы, алкоголик и разбиватель сердец», — писал один из его друзей в своем блоге.

И именно он первым обнаружил тело скончавшегося сына Георгия Данелии Николая. Анатолий любил залезать к другу в окно через балкон и заставать его с любовницами. В тот раз однако он не встретил девушку, но нашел мертвого друга.

После этого сын Дружининой, как пишет «СтарХит », резко изменил свой образ жизни. Он отправился на паломничество в Псково-Печерский монастырь, где прошел обряд изгнания бесов. Из поездки он вернулся другим человеком, поражая родных замкнутостью и молчаливостью. И в 1978 году близкие обнаружили около дома его тело. До сих пор неизвестно, сам ли Анатолий выбросился с 12 этажа, или это был несчастный случай. По одной из версий он даже оставил предсмертную записку, но официальных подтверждений этому нет.