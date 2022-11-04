Трагедия советской Мэрилин Монро заставит ужаснуться: сын не дожил до 33 лет

Довольно часто дети известных актеров идут по стопам своих родителей. Так случилось и с единственным сыном Натальи Кустинской — Дмитрием Егоровым. Вот только звездному наследнику удалось засветиться на экране всего лишь один раз.

Начинающий артист блестяще справился с ролью Димы Сомова в фильме «Чучело», когда ему было 13 лет. Работать над лентой Егорову не понравилось. Позднее он признался, что режиссер картины Ролан Быков был слишком строгим. Тем не менее критики и другие киноделы разглядели талант сына советской Мэрилин Монро, но от приглашений в новые проекты Дмитрий отказывался.

Звездный наследник поступил на экономический факультет и в 90-е попытался заняться бизнесом, но ничего не вышло. После смерти отчима Бориса Егорова Дмитрий стал все чаще прикладываться к бутылке.

Не повезло сыну актрисы и с личной жизнью. Первая жена Егорова страдала от алкогольной зависимости. У пары родился сын, который умер в семимесячном возрасте от гидроцефалии. Затем Дмитрий женился еще раз, но и этот брак не стал счастливым.

Вторая жена звездного наследника употребляла запрещенные препараты и приобщила к этому Дмитрия. Кустинская всеми силами старалась помочь сыну, попавшему в беду, но оказалась бессильна. Тот не желал расставаться со своей возлюбленной, полагая, что без него она погибнет. Закончилась же эта история тем, что Егоров так и не дожил до 33 лет. По одной из версий причиной его смерти стала сердечная недостаточность, а по другой — передозировка.