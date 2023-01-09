Трагедия советской Аленушки: не поверите, чем она занялась после распада СССР

После выхода на экраны картины «Финист — Ясный Сокол» Светлана Орлова проснулась звездой. Режиссеры буквально выстраивались в очередь, чтобы работать с артисткой, несмотря на то, что у нее было актерского образования.

Если карьера знаменитости складывалась весьма удачно, то в ее личной жизни не обошлось без драмы. Орлова была счастлива в браке с мужем Юрием, которому в 1987 году подарила сына. Вот только наследника отец так и не увидел. В возрасте 35 лет избранник актрисы скоропостижно скончался от инсульта.

После этого в жизни советской Аленушки наступила черная полоса. На фоне распада СССР карьера Орловой застопорилась. Вскоре Светлана Федоровна и вовсе навсегда оставила кинематограф, решив связать свою жизнь со спортом.

Знаменитость стала фитнес-тренером: сегодня она преподает хореографию в частной школе. От общения с журналистами актриса отказывается, поскольку не хочет привлекать к себе внимание публики.