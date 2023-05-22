Трагедия принцессы Дианы могла повториться: жертвой едва не стал ее сын

Леди Ди оказала огромное влияние на представителей монаршей фамилии и общественности. Но главной ее задачей стало воспитание двоих прекрасных сыновей. И если Уильям после смерти матери полностью принял правила королевской семьи, то Гарри стал настоящим мятежным принцем.

От своей великодушной родительницы рыжеволосый красавец унаследовал смелость и тягу к справедливости. Поэтому сегодня он не стесняется в выражениях и обличает во лжи своих аристократичных родственников.

Более того, сын Карла III чуть не повторил трагичную судьбу матери.

Гарри и Меган возвращались домой после церемонии награждения в Нью-Йорке. Тогда их стала преследовать группа агрессивных папарацци, из-за чего и завязалась погоня. Принц попытался оторваться от злоумышленников и чуть не попал в аварию. Кроме того, портал The Guardian утверждает, что вся погоня длилась более двух часов и привела к нескольким столкновениям на дороге.