Трагедия отпечаталась на лице: преображение жены Миронова из комедии «Берегись автомобиля» шокирует

Партнерами Татьяны Гавриловой по съемочной площадке часто становились мужественные красавцы. А в комедии «Берегись автомобиля» она даже сыграла жену героя Андрея Миронова. Но сердце привлекательной актрисы всегда принадлежало лишь Константину Худякову.

Пара дважды подавала заявление в ЗАГС, но узаконить свои отношения они так и не смогли. Артист был не до конца уверен в своих чувствах к девушке. Поэтому в последний момент отказывался идти на церемонию. В итоге каждый из них пошел своей дорогой.

Однако Татьяна так и не смогла совладать со своими чувствами. Боль расставания она пыталась заглушить спиртными напитками. И однажды актрису нашли лежащей на полу своей квартиры без сознания. После обследования врачи сообщили близким родственникам кинодивы о том, что клетки ее мозга начинают отмирать. Такое страшное заболевание отразилось на лице артистки. Оно стало одутловатым, на щеках появились красные точки, а глаза помутнели. С такой внешностью ей уже не предлагали роли обворожительных красавиц.