Трагедия обезобразила Мордюкову так, что пришлось лечь под нож: без пластики и не помните

Нонна Мордюкова известна как одна из самых ярких артисток страны. Зрители завороженно наблюдали за каждым ее появлением на экране и никогда не скупились на комплименты. Но поклонники не догадывались, что уже на закате карьеры Мордюкова не раз обращалась к пластическим хирургам.

Дело в том, что в 1990 году от сердечной недостаточности скончался ее сын Владимир Тихонов. Трагедия стала большим ударом для артистки, и она столкнулась с тяжелой депрессией. Долгое время она не могла прийти в себя, но все же примирилась с утратой.

Но тяжелые переживания заметно сказались на ее внешности.

Следы горя были видны на лице артистки, поэтому она решила обратиться к пластическим хирургам. Она прошла через несколько процедур, и, как признавалась позднее, именно это дало ей силы жить дальше и сниматься в кино. Ведь, глядя в зеркало, она больше не замечала, как тяжело справлялась с потерей сына.