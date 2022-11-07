Трагедия на съемочной площадке: за что Шукшин винил себя до самой смерти

Борис Балакин известен по роли шофера Кондрата Степановича в фильме «Живет такой парень». Зрители и пресса отмечали прекрасную игру артиста и идеальное попадание в роль. Многие были уверены, что после этого фильма режиссеры обязательно начнут приглашать Балакина в свои фильмы, и он прославится. Однако роль у Шукшина оказалась последней для знаменитости.

Дело в том, что во время работы над лентой артист серьезно заболел гриппом. Он боялся подвести своих коллег, поэтому продолжал сниматься, несмотря на тяжелое состояние и температуру. Балакин не рассказывал никому о болезни и скрывал свое состояние. В итоге сердце артиста не выдержало серьезных нагрузок, и он скончался, не завершив работу до конца.

Смерть Балакина произвела на Василия Шукшина серьезное впечатление. Он долгие годы винил себя в том, что не заметил, как тяжело приходится артисту. Режиссер не сомневался, что он должен был позаботиться о коллеге и сохранить ему жизнь.