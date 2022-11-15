Трагедия на «Ледниковом периоде»: звезду Олимпиады увезли на скорой

Новый сезон шоу «Ледниковый период» преследуют неудачи. На этот раз неутешительные новости пришли о состоянии здоровья одного из участников проекта.

Во время выступления Татьяны Тотьмяниной и ее партнера Ивана Колесникова случилась трагедия. Артист крайне неудачно упал, задев коньком колено супруги Алексея Ягудина. И если актер серьезно не пострадал, то звезду Олимпиады экстренно увезли на скорой.

Подробностями случившегося с порталом РИА Спорт поделился продюсер проекта Илья Авербух. Спортсмен уточнил, что Тотьмянина в данный момент проходит медицинское обследование. По словам фигуриста, знаменитость смогла закончить прокат, несмотря на то, что у нее случился болевой шок.

«Возможно, все обойдется», — заметил супруг Лизы Арзамасовой, уточнив, что все с волнением ждут вердикта врачей. Добавим, что дальнейшая судьба фигуристки в шоу пока остается неизвестной.