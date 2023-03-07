Трагедия и страшная смерть: участь культового Супермена проберет до мурашек

Легендарный герой комиксов Супермен стал популярным в мире благодаря киноадаптациям. Каноничный образ персонажа воплотил актер Кристофер Рив, которого в реальной жизни тоже называли сверхчеловеком. Однако его судьба сложилась драматично.

Рив стал всемирной звездой после выхода фильма «Супермен» 1978 года. После оглушительного успеха этой экранизации комиксов последовали продолжения, где главную роль снова исполнил Кристофер.

Другие роли актера были менее популярными, ведь отделаться от клейма Супермена было не так-то просто. В середине 80-х Риву досталась роль Вронского в экранизации «Анны Карениной». По сюжету его герой участвовал в скачках. На съемках это занятие настолько увлекло Кристофера, что он стал настоящим фанатом конного спорта. Но это хобби стало причиной его раннего ухода из жизни.

В 1995 году во время состязаний его конь отказался прыгать через барьер. Он резко остановился на большой скорости, и Рив упал. Этот инцидент стал для него роковым — актер оказался прикован к инвалидному креслу. Вся чувствительность ниже шеи была нарушена, и Кристофер мог дышать только с помощью аппарата.

Рив скончался в 2004 году в 52 года. Его сердце не выдержало нагрузки из-за постоянного приема антибиотиков.