Трагедия и страшная смерть: как сложилась жизнь самой красивой актрисы СССР

Светлана Савелова мечтала стать врачом, а стала одной из самых красивых актрис Советского Союза. Свою карьеру звезда начала с фильма «Прощайте, голуби», в котором ей досталась главная роль.

После успешного дебюта Савелова поступила в училище имени Щукина, а затем, еще будучи студенткой, стала актрисой театра имени Вахтангова. Однако кино знаменитость не оставила и продолжила появляться на экранах в ярких ролях. Будущее актрисы казалось многообещающим, но, едва став знаменитой, она потеряла все.

Всему виной оказалась пагубная зависимость Савеловой. Артистка так и не смогла построить крепкую семью, хоть и выходила замуж. Именно неудачи в личной жизни и привели к тому, что звезда начала злоупотреблять горячительными напитками.

В результате режиссер Марк Захаров перестал считать Савелову своей фавориткой. Все это не могло не сказаться на доходах актрисы. Вскоре она продала свою квартиру в центре столицы и перебралась на окраину. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Вехи истории», деньги с продажи недвижимости звезда попросту пропивала.

Такой образ жизни привел к трагедии. Второй супруг Савеловой не выдержал ее зависимости и ушел. Актриса болезненно восприняла расставание с возлюбленным. В январе 1999 года ее без признаков жизни нашли в собственной квартире. Знаменитости было всего 57 лет.