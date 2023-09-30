Трагедия, да и только: вот куда пропала любимая всеми ведущая «Квартирного вопроса»

Именно Наталья Мальцева сделала программу «Квартирный вопрос» такой популярной у россиян. Ведущая могла найти подход к любым, даже самым капризным участникам, а также легко объясняла зрителям сложные дизайнерские решения. Ее особенно любили за интеллигентность и вежливость.

Однако в 2014 году Мальцева внезапно пропала с экранов, прервав свою успешную карьеру. Поклонники ломали голову, что же произошло с телеведущий. Оказалось, ей пришлось пройти через невероятные испытания. У звезды ТВ обнаружили онкологическое заболевание.

Она бросила все силы на лечение от рака и перебралась в Израиль, где ей обещали помочь медики. Поддержку ведущей постоянно оказывала семья. При этом Мальцева продолжала принимать участие в подготовке «Дачного ответа» и «Квартирного вопроса», но делала это уже за кадром.

«Рак меняет абсолютно все. Словно оказываешься за стеклом. Все это заставляет иначе взглянуть на все», — рассказала журналистка.

Спустя несколько лет она вернулась на экраны с новыми проектами, но былой популярности уже не получила. Главной целью своей работы ведущая называла привлечение в эфир как можно больше позитивных новостей. И это, несмотря на ту трагедию, которую ей пришлось пережить.