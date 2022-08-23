Трагедия Аленушки: как сложилась судьба главной звезды «Финиста — Ясного сокола»

Светлана Орлова на пике карьеры считалась одной из самых ярких и талантливых актрис СССР. Наибольшую славу ей принесла сказка «Финист — Ясный сокол», после которой за каждым ее появление пристально следили поклонники. Однако в 80-х артистка резко пропала с экранов. Как оказалось, причиной стала трагедия в семье знаменитости.

Как раз на съемках «Ясного сокола» Орловой удалось познакомиться с врачем съемочной группы Юрием. Медик и артистка далеко не сразу влюбились друг в друга, но со временем их чувства становились все сильнее, и в итоге они поженились. Избранник полностью поддерживал карьеру Орловой и гордился тем, что ее знает весь мир. Спустя несколько лет они решили завести ребенка, однако на седьмом месяце беременности Светланы Юрий неожиданно скончался.

Трагические новости, как рассказала Орлова в шоу «Куда уходили кумиры», полностью изменили ее жизнь. Она ушла из кино и занялась преподаванием хореографии. Сегодня артистка живет в Москве, старается не вспоминать о былой славе и успехах и сконцентрирована на своей работе учителем.