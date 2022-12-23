Трагедии ничто не предвещало: куда пропал Артур из «Долгой дороги в дюнах» (последнее фото)

Юозас Киселюс не планировал связывать свою жизнь с актерской профессией. Звезда экрана решил поступать в лесотехническую академию, но подал документы в театральный и, как показало время, не ошибся.

На счету литовского актера немало ролей, но больше всего он запомнился зрителям в образе Артура Банги из «Долгой дороги в дюнах». Артист играл исключительно положительных героев, отмечая, что они привлекают его своей чистотой.

Неизвестно, в каком количестве проектов засветился бы Киселюс, если бы не трагедия, которой ничто не предвещало. В конце 80-х врачи обнаружили у знаменитости редкий порок сердца. Тогда состояние Юозаса оставляло желать лучшего.

Артист переживал из-за кризиса в стране, своего маленького заработка, из-за которого не мог должным образом содержать семью. Все это усугубило и без того серьезную проблему. В мае 1991-го актеру вдруг стало плохо — он попал в больницу. Помочь ему медики так и не смогли. В 41 год Киселюс скончался от спонтанного разрыва аорты.