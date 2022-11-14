Трагедии могло не быть: принцесса Диана предсказала свою смерть, но ей никто не поверил

Со смерти Дианы и прошло уже несколько десятилетий, но общественность по-прежнему продолжает изучать детали страшной аварии, которая унесла жизнь 36-летней принцессы. На этот раз новые обстоятельства гибели монаршей особы раскрыл документальный сериал под названием «Расследование Дианы». Журналисты, снявшие его, обратили внимание на те события, которые заставят пересмотреть отношение к известной автокатастрофе.

Из трейлера можно сделать вывод, что Спенсер давно предвидела свой уход, но никто не воспринимал всерьез ее опасения. Одним из свидетельств дурных предчувствий стал разговор принцессы с ее адвокатом. Юрист записал беседу, по итогам которой можно сделать вывод, что Диана боялась покушения на свою жизнь, организованного Чарльзом ради собственной женитьбы. Известно, что запись разговора адвокат Дианы передал комиссару лондонской полиции практически сразу, когда она умерла, но дело по этой записи начали лишь в 2004 году спустя семь лет после ее гибели.

На допросе с полицией юрист рассказывал, что считал мать будущего короля Великобритании параноиком, поэтому не доверял ее страхам. Впрочем, по итогам проведенного расследования прокурор заключил, что автокатастрофа, вопреки опасениям женщины, была всего лишь роковым несчастным случаем. Почему расследование постоянно отодвигали, а также откуда у Дианы появились страхи, еще предстоит рассказать журналистам.