Традиционной красной дорожки «Оскара» больше не будет: все дело в одном человеке

Одним из главных символов американской кинопремии «Оскар» стала красная ковровая дорожка. Каково же было удивление публики, когда 95-я торжественная церемония прошла без этого атрибута, давно ставшего олицетворением успеха.

В этом году организаторы приняли решение о том, чтобы изменить цвет дорожки — красному оттенку предпочли оттенок шампань. С таким предложением выступили креативные консультанты премии, заявившие, что искали цвет, который подарит гостям чувство покоя и умиротворения.

Однако есть все основания полагать, что дело не только в этом. Правду раскрыл ведущий церемонии Джимми Киммел. Он вспомнил прошлогодний конфликт, в ходе которого Уилл Смит прямо на церемонии набросился с кулаками на комика Криса Рока.

«Отказ от красной ковровой дорожки в пользу ковра цвета шампанского говорит о полной уверенности в том, что в этом году кровь не прольется», — заявил Киммел.

К слову, какого именно цвета дорожка будет в следующий раз, можно только догадываться.