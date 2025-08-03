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Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков

3 августа 2025 20:03
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков

Возможно, посмотрите и захотите поменять позицию.

Назначение Паапы Эссьеду на роль Северуса Снейпа в грядущем сериальном перезапуске «Гарри Поттера» вызвало бурю в Сети. Комментарии на официальных страницах HBO пришлось отключить, обсуждения в соцсетях — сплошь о «не той» расе актера. Но если отбросить всю суету вокруг «не каноничного кастинга» и посмотреть внимательнее, окажется: Эссьеду уже играл Снейпа. Почти. Только в другом сериале и под другим именем.

Речь о шоу «Проект “Лазарь”» — фантастическом триллере, получившем 100% на Rotten Tomatoes. Там Паапа Эссьеду сыграл Джорджа — героя, которого постоянно возвращают в прошлое, чтобы он предотвращал катастрофы.

Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков

И чем больше он спасает, тем больше теряет: друзей, любовь, ощущение реальности. В какой-то момент Джордж перестаёт понимать, спасает ли он мир или просто калечит себя.

Звучит знакомо, правда? Герой, чьи поступки никто не понимает, чья боль прячется за молчанием, чья лояльность — как замок с двойным дном. Он не герой и не злодей. Он — глубокая серая зона. Прямо как Снейп.

В «Проекте Лазарь» Эссьеду играет именно такой тип персонажа. Без единого перегиба. Он почти не объясняется словами — только взглядом, телом, короткими репликами. Он молча несёт в себе вину, преданность и боль, которые никто не замечает. И в финале мы понимаем: он страдал — чтобы другие могли жить. Опять же, знакомо, да?

В сериале нет зелёных огней, шепчущихся змей и классов по защите от тёмных искусств. Но атмосфера — та же. Снейповская. Только обёртка научно-фантастическая, а не волшебная.

Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков

Так что если вам всё ещё кажется, что Паапа Эссьеду слишком далёк от образа Снейпа, просто включите Проект “Лазарь”.

Он там уже прошёл путь, почти идентичный пути мастера зелий — только без гриффиндорцев, мешающихся под ногами. И если кто и может сделать Снейпа 2.0 не жалкой копией, а самостоятельной, трагической фигурой — это он.

Ранее мы также писали: «Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера»

Фото: Кадр из сериала «Проект "Лазарь"»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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