«Тоже в душе поэт»: лишь одну свою роль Вицин называл самой любимой — ее хвалили даже англичане, и речь вовсе не про Труса

Съемки у Гайдая артист тоже любил, но совсем не так сильно.

Когда речь заходит о Георгии Вицине, перед глазами сразу встает Трус с его фирменным дрожащим подбородком, паническим воплем и вечной обреченностью в глазах. Казалось бы, вот она — роль всей жизни. Но сам актер думал иначе. Самую любимую и важную работу он нашел совсем в другой картине — хоть и в аналогичном жанре.

Речь о сэре Эндрю из шекспировской «Двенадцатой ночи». Вицин сыграл его в одноименной экранизации 1955 года, и с тех пор нежно хранил эту роль в памяти.

Не только потому, что любил трагикомедии больше любых «серьезных» ролей. А еще и потому, что именно за этого нелепого, добродушного дворянина актера похвалили англичане. Те самые, которые в вопросах юмора особенно суровы.

По словам Натальи, дочери Вицина, ее родителя всегда тянуло именно к смешному и грустному одновременно. Он считал трагикомедию высшим актерским пилотажем, а серьезные роли — скучными.

Миф о том, что он якобы не любил комедии и своего Труса, а мечтал играть Гамлетов, появился уже в зрелые годы. Сам актер к подобным выдумкам относился спокойно, а вот Труса — несмотря на всю его гротескность — Вицин действительно любил.

«Отец всегда говорил, что Трус по-человечески очень близок ему — он ведь тоже в душе поэт», — объясняла наследница актера.

И, пожалуй, это объясняет все: сэр Эндрю и Трус не так уж и далеки. Просто один — в бархате, другой — в шапке-ушанке.

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